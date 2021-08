OAB-MS| Definidos locais de provas da 2ª fase do Exame da Ordem em MS

O exame acontecerá no próximo domingo (8), das 12h às 17h no horário local

Fachada do prédio da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, nesta quarta-feira (4), os locais de realização das provas para a 2ª fase do XXXII do Exame de Ordem Unificado. O exame acontecerá no próximo domingo (8), das 12h às 17h (horário de MS).





Em Mato Grosso do Sul, as provas prático-profissionais serão aplicadas na Universidade Católica Dom Bosco em Campo Grande; no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) em Dourados e em Três Lagoas ocorrerá no polo do Senai.





A segunda fase é constituída de provas com questões dissertativas. As provas têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas/Artes). Cada questão dissertativa vale quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada.





Em função da pandemia causada pelo coronavírus serão adotados todos os protocolos para garantir a segurança sanitária dos examinandos. É obrigatório o uso de máscara de proteção individual que cubra totalmente e simultaneamente boca e nariz. Nos locais também será feita aferição de temperatura.





Os concorrentes deverão comparecer ao local designado com antecedência mínima de uma hora e meia do início.





Por Jhefferson Gamarra