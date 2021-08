Mulher é morta a tiros na casa de amiga e suspeita é de feminicídio; o primeiro do ano em Campo Grande

Segundo informações do boletim de ocorrência, atirador seria um cliente da vítima, que fazia programas no local.

Silvana foi morta a tiros por suposto cliente, em Campo Grande ©Redes sociais

Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros no fim da tarde dessa terça-feira (17), em Campo Grande. O caso é investigado como feminicídio, o primeiro desse ano na capital sul-mato-grossense e o 25º no estado.





Segundo informações do registro policial, Silvana Domingos dos Santos foi morta com tiros na cabeça, em um dos quartos da casa de uma amiga, no Jardim Los Angeles.





A amiga disse à polícia que há três dias Silvana usava o imóvel para fazer programas durante o dia. Os clientes entravam em contato com ela pelo celular, após verem fotos em um site específico.





Na tarde dessa terça-feira, segundo a amiga da vítima falou à polícia, um dos clientes era um homem que teria afirmado à Silvana estar nervoso por ser casado e ser a primeira vez que estaria em um relação com uma garota de programa.





A dona da casa estranhou a situação, pois o homem estava muito agitado, e ficou em um cômodo ao lado para ouvir o que acontecia. Ele pediu três vezes água, usou a internet do local e em seguida atirou em Silvana. Foram três tiros. Após os disparos, o homem saiu pelo portão e fugiu a pé.





Conforme a polícia, na parede do quarto havia muito sangue da vítima, que no dia 21 de julho, afirmou nas redes sociais estar em um relacionamento sério. Postagem que gerou diversos comentários e discussão.





O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O copo usado pelo atirador para beber água foi apreendido para perícia tentar identificação pelas digitais.





Por G1 MS