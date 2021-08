Ministro da Infraestrutura entrega nova estrutura do Aeroporto de Campo Grande

No estado, ministro da Infraestrutura assina ordens de serviço para recuperação das BR-s 419 e 463/MS e, na capital, inaugura nova estrutura aeroportuária que dá acesso de turistas ao Pantanal

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, cumpre agenda em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (9). Ele vai conferir a aplicação de recursos federais na modernização do Aeroporto de Campo Grande, tratar sobre a ampliação da logística intermodal de transporte no estado e assinar ordens de serviços que garantirão a continuidade dos trabalhos de renovação das BRs-419/463/MS.





O primeiro compromisso - vistoria às obras de pavimentação da BR-419/MS - será no município de Rio Negro. Além de Tarcísio de Freitas, participam a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; o governador do estado, Reinaldo Azambuja; e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho.





Após retorno à capital, haverá assinatura das ordens de serviço para continuidade dos trabalhos do DNIT nesta rodovia e na BR-463. Os investimentos federais nas duas estradas são estratégicos para assegurar boas condições de trafegabilidade nas vias, onde há intensa movimentação de cargas. O ministro terá encontro ainda com o prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, para tratar sobre investimentos em ferrovias e da integração da logística intermodal de transportes para o escoamento de cargas no estado.





Setor aéreo - A agenda se completa com a entrega de obras realizadas pelo Governo Federal, por meio da Infraero, no Aeroporto de Campo Grande - principal acesso de turistas do país e do exterior ao Pantanal. Foram aplicados R$ 39,9 milhões - do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) - na reforma e ampliação do terminal de passageiros.

Houve ainda a renovação das pistas de taxiamento, do pátio de aeronaves e do acesso viário ao terminal aeroportuário, além da recuperação e do nivelamento da faixa preparada da pista de pouso, com implantação de RESAS (áreas de escape), e da recuperação do sistema de drenagem.





Segunda-feira, 9 de agosto

10h35 - Visita técnica às obras de pavimentação da BR-419/MS 11h10 - Deslocamento, em helicóptero, para o Aeroporto de Campo Grande 12h10 - Reunião com o prefeito de Campo Grande 16h40 - Entrega da ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande e assinatura das ordens de serviço para adequação da Travessia Urbana de Dourados (BR-463/MS) e da pavimentação do Lote 4 da BR-419/MS

Local: Saguão de embarque do Aeroporto de Campo Grande

17h40 - Vistoria às melhorias realizadas no Aeroporto de Campo Grande 18h20 - Atendimento à imprensa

*O horário no Mato Grosso do Sul é -1h em relação a Brasília.





