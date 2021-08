Meteorologia prevê semana de muito calor e ar seco em Mato Grosso do Sul

Ao longo desta semana uma grande massa de ar quente e seco irá predominar sobre o Brasil. As temperaturas vão subir em diversas regiões do País, incluindo Mato Grosso do Sul.





Tempo firme, seco e sem chuva, são condições estimadas pela meteorologia a partir desta segunda-feira (16) para o Estado.





As temperaturas ficam bastante elevadas podendo ficar acima de 40°C em áreas do Pantanal segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





A qualidade do ar também pode atingir níveis críticos durante as tardes, com variação estimada entre 15-35% aponta o Cemtec.





Na capital o sol brilha forte, e a tendência é de baixa umidade durante as tardes.





Nesta segunda-feira a previsão é de céu claro, predomínio de sol e baixa umidade do ar em todas as áreas do Estado.





A madrugada ainda pode registrar mínimas em torno de 12°C em pontos isolados do sudoeste e norte, e à tarde as máximas podem chegar aos 39°C na região pantaneira. Na capital variação de 16°C a 32°C.





Por: Mireli Obando