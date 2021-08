Meteorologia prevê queda na temperatura e chuva forte já na quinta-feira (26)

Os principais serviços de meteorologia do Brasil são unanimes em apontar chuva e queda na temperatura em Mato Grosso do Sul a partir de quinta-feira (26). Na Capital, o aniversário de 122 anos deve ter água como presente, depois de quase 80 dias sem chuva significativa. A última garoa caiu em 17 de julho, mas mal refrescou.





A previsão da Cemtec (Central de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) é de tempo estável até quarta-feira, por conta de massa de ar seco, e temperaturas acima de 35ºC, com umidade muito baixa, que pode chegar a 10% e não ultrapassar os 35%.





Na virada para quinta-feira (26), a previsão é de chuva em todas as regiões, mas com maior intensidade no sul do Estado. "No período (23 a 31/08), há probabilidade de chuva fraca a moderada com acumulados de chuva em torno de 20-50 mm para grande parte do estado. Exceto no sul do estado que há probabilidade de chuva moderada a forte com acumulados mais significativos em torno de 50-80mm"





Com a mudança, a temperatura também deve cair no Sul e ficar entre 12ºC e 15°C, com máximas que não passam de 18ºC. Para a Capital, os termômetros devem ficar entre 16ºC a 28ºC.





Outra temporada de chuvas deve ser registrada entre 31 a 08 de setembro. "No segundo período (31/08 a 08/09), há probabilidade de chuvas com acumulados variando de 20-40mm na maior parte do Estado", reforça a Cemtec.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ângela Kempfer