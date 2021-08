'Maníaco da moto' é indiciado em MS e confessa ter atacado ao menos 20 mulheres; 5 delas registaram queixa

Investigação aponta que "investidas" do suspeito tiveram início em março deste ano e crime mais recente teria ocorrido na última sexta-feira (6). Polícia acredita que existam mais vítimas.

O caso foi investigado pela Delegacia do Atendimento à Mulher, em Aquidauana ©PCMS/Reprodução

A Polícia Civil indiciou por importunação sexual um rapaz de 18 anos, em Aquidauana, região leste do estado. Segundo a investigação, ele ficou conhecido como o “Maníaco da Moto”, após se aproximar de mulheres e tocar nas partes íntimas delas.





A delegada Larissa Franco Serpa, titular da unidade policial e responsável pelas investigações, explicou que as "investidas" do suspeito tiveram início em março deste ano. Desde então, a polícia passou a buscar detalhes da ação criminosa até a identificação do suspeito.





Abordado, ele foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos e confessou ter atacado ao menos 20 mulheres, sendo que, até o momento, cinco delas registraram queixa. O crime mais recente, ainda conforme a polícia, teria ocorrido na última sexta-feira (6).





O suspeito também respondeu a outros questionamentos e foi indiciado por importunação sexual. A polícia acredita que existam mais vítimas e afirma que denúncias, sob total sigilo, podem ser feitas no telefone: (67) 99332-4290 ou (67) 3241-1172.