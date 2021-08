Licenciamento de veículos com placas finais 7 e 8 vence no fim do mês

Prazo para quitar débito vai até dia 31 de agosto

Donos de veículos registrados em Mato Grosso do Sul, com placas finais 7 e 8, têm até dia 31 de agosto para quitar o licenciamento 2021. A consulta de débitos e a guia para pagamento podem ser emitidas no site do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).





O documento mostra que o proprietário cumpriu com suas obrigações em relação ao uso de seu veículo: quitação de multas, IPVA (Imposto sobre Veículo Automotor) e seguro obrigatório.





No celular, o proprietário pode baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, fazer o cadastro e clicar em "Entrar com gov.br" e, em seguida, baixar o Certificado de Registro e Licenciamento Anual.





Depois, é só ir na aba "veículos", informar o Renavam e o número de segurança do CRV e incluir. O procedimento também pode ser realizado pela internet.





Por Liniker Ribeiro