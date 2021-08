Idosos acima de 70 anos não tem crédito

Lamentavelmente trata-se de uma situação de abandono pela qual os aposentados do INSS estão enfrentando. Estão inadimplentes e não conseguem liberação de crédito por parte dos Bancos Oficiais, muito menos, pelos Bancos Privados. O tratamento que lhes são dispensados os levam à depressão, aliada a outras doenças comuns nessa faixa etária.





Necessário torna-se desmistificar as publicidades sobre a recuperação do crédito aos 60% da população brasileira inadimplentes, se não fizerem constar de forma transparente, que devem ser incluídos todos os homens e mulheres acima dos 70 anos, que comprovadamente estão vivos. Eis que se trata de seres humanos que em determinado momento de suas vidas,

já tiveram 30, 40, 50 anos e com vigor físico para trabalhar.





A cada período de quatro anos, ocorrem as mudanças político/administra tivas no país, de acordo com a nossa Constituição, e, em consonância com o Sistema Democrático de Direito, e, por isso, o que aconteceu em uma administração que findou, via de regras são esquecidas, notadamente no que se refere aos aposentados da Previdência Social, o INSS, órgão para o qual o trabalhador ou trabalhadora, contribuíram por mais de 30 anos e que infelizmente, as administrações políticas preferem qualificar como um Sistema Deficitário, sem contudo, conhecer o seu funcionamento.





Os aposentados/as que já estavam no gozo de suas aposentadorias no ano de 1998, foram brutalmente prejudicados pela Lei nº 9,876/99, sendo que o Fator Previdenciário, nome dado à essa lei, e que percebiam seus bene fícios pelo teto permitido até então, que era de 10 salários mínimos, hoje não percebem 4 salários mínimos, e lá se foram 20 anos de sofrimentos, humilhações, constrangimentos, e, acima de tudo, empobrecimento. Vinte anos, corresponde a cindo mudanças de governo, e, apesar da grita, nada foi feito para atenuar o sofrimento desses idosos vítimas da injustiça per petrada por um instrumento legal.





É bom salientar que, desde 2008, foi encaminhado por um grupo de Depu tados Federais à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, um Projeto de Lei, protocolado sob nº 4.434/08 que propõe solução para o drama dos aposentados, todos com mais de 70 anos de idade, enfrentando sérias dificuldades econômicas/financeiras e que ainda mantêm esperanças de recuperar um direito sagrado que lhes foram tomado pelo Estado Brasi leiro, justamente a quem cabe proteger os seus cidadãos.





Tenho esperança de que os meios de comunicações divulguem esta maté ria, e, talvez os senhores Congressistas em um ano pré-eleitoral, sensibi lizem para com esse verdadeiro holocausto que continua fazendo cada vez mais vítimas pelo descaso para com esses brasileiros que jamais pensaram que um dia esse país iria abandonados na fase mais difícil de suas existên cias. Esses idosos, esperam morrer com dignidade.





Autor: BENEDITO RODRIGUES DA COSTA - Economista