HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o fim de semana para praticar esporte, movimentar o corpo, brincar com os filhos, ou criar um clima divertido com o par. O bom humor triunfará, mesmo que tudo em volta ainda pareça instável e confuso. Amor com curiosidade. Interações de hoje ligarão suas antenas e apontarão novas possibilidades. Arrisque um palpite e espere com calma. Cautela evitará erros.





Touro - 21/04 a 20/05





Novidades da família e projetos para a casa agitarão o sábado. Organize seus espaços, encontre coisas perdidas e doe o que não estiver em uso. Dar funcionalidade e leveza às estruturas será ótima opção neste momento. Explore sua criatividade e encontre soluções originais. Tudo ficará mais bonito com arte e bom gosto. Caminhos aberto no amor!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





O pensamento voará longe, com leituras e conversas inteligentes. Cheque as notícias, circule nas redes, o dia poderá trazer muitos esclarecimentos relevantes. Palavras carinhosas ou frias aproximarão ou afastarão de vez uma amizade, a escolha será sua. A fase favorecerá o relacionamento com a família e resgates do passado. Aprofunde vínculos importantes de vida.



Câncer - 21/06 a 21/07





Valores afetivos estarão no comando. Estabilize relações, inicie outras e receba presentes da vida. Bom momento para planejar investimentos futuros e analisar tendências. Troque uma ideia com amigos ou ingresse num grupo de discussões e aprenda com os relacionamentos. Empatia e conversas instigantes poderão resultar em romance se estiver em busca do amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Com Lua, Sol e Mercúrio em seu signo, objetivos e projeto de vida ficarão iluminados. Conte com mais vitalidade, brilho, autoestima e grande poder de comunicação. Fase de escolhas criteriosas e de cautela nos relacionamentos. Construa novos vínculos aos poucos, conforme a confiança cresça. Hora de pensar no seu futuro e aumentar o poder financeiro. Cuidado com fraudes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Este fim de semana será prefeito para relaxar, dar espaço aos sentimentos e revigorar suas forças. Meditação, contemplação da natureza e autoconhecimento iluminarão a consciência e caminhos futuros. Bom momento para visualizar as mudanças que deseja e assumir novo estilo de vida. Encerre um longo ciclo, com atitude e abertura a novas experiências. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Mudança de ambiente, despedidas e novas conexões anunciam um sábado movimentado na vida social e amizades. Ótimo para conquistar novos relacionamentos e ampliar sua rede. Apoie a família, retome uma atividade de rotina e curta momentos de profundo relaxamento em casa no fim do dia. Entusiasmo com novas ideias e projetos. Descubra talentos que não sabia possuir.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mesmo que as portas pareçam fechadas e os objetivos difíceis de alcançar, algo maior se desenhará para o futuro e fará seus olhos brilharem. Solte a imaginação, visualize novas possibilidades e sonhe alto. As interações de hoje ligarão seus sensores e despertarão novos interesses. Ingresse num grupo estimulante e aprenda com referências diferentes. Sucesso!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Caminhos abertos para o futuro. Aproveite o sábado para criar planos a dois, expandir horizontes e assumir nova filosofia de vida. Planos de viagem ou de estudos se tornarão viáveis e alegrarão o coração. Faça bons acordos com a família e impulsione novo empreendimento. Fase aberta a parcerias e associações. Ligue o radar nas oportunidades. Relações profissionais em destaque.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Hora de ir mais fundo nos sentimentos e dar novo sentido à vida. Troque confidências com o par, com a família, e encontre respostas existenciais e íntimas. O sábado trará revelações que inspirarão planos futuros e incentivarão mudanças. Convite de viagem cobrará resposta rápida. Novidades chegarão de longe e despertarão sonhos. Portas abertas no amor. Novos prazeres!





Aquário - 21/01 a 19/02





Compartilhe sonhos e sentimentos com o par. A vida íntima ficará mais gostosa, com cumplicidade, planos a dois e esclarecimentos importantes. Embarque num clima romântico e expresse seu carinho com mais emoção. Sábado gostoso para curtir a privacidade e descobrir prazeres diferentes. Surgirão boas ideias para renovar estruturas e investir em mais conforto.



Peixes - 20/02 a 20/03





Com concentração e atenção a cada detalhe, as atividades simples e rotineiras darão prazer. Não será hora de se esforçar demais e testar limites. Respeite seu ritmo e pegue leve neste sábado. Siga as regras de proteção à sua saúde e à dos outros se aceitar um convite do par ou de uma amizade para algum programa. Melhor mesmo será ficar em casa ou passear ao ar livre.





Por: ROSA DI MAULO