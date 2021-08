HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Troque mensagens, converse com amigos experientes e esclareça dúvidas. O domingo trará informações importantes de trabalho e de cuidados com a saúde. Aproveite para planejar a agenda da semana que será agitada. A rotina ficará mais gostosa com novas atividades. Conte com poder de organização e entendimento com parceiros nesta fase. Amor com expectativas.





Touro - 21/04 a 2/05





Assuntos financeiros em destaque neste domingo. Planeje o orçamento, organize as contas e aposte num futuro com mais segurança, com planos de longo prazo e investimentos seguros. Valerá se presentear com algum mimo. Bom momento para comprar itens de necessidade, pesquisar preços e custos de uma viagem e curtir prazeres diferentes no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Nada melhor do que relaxar e recarregar as baterias com momentos de descontração, carinho da família e conforto. Desejos de mudar o lifestyle e investir em qualidade de vida ficarão mais fortes. Organizar a casa ajudará também a ordenar ideias e determinar metas. Amor com novos prazeres e cumplicidade. Antigos padrões serão transformados. Carreira em ascensão!



Câncer - 21/06 a 21/07





Troca de mensagens com amigos, conversas com irmãos e harmonia familiar colorirão este domingo. Novidades chegarão por diversas fontes e despertarão sonhos. Ambiente carinhoso alimentará o coração com esperanças. Aprofunde vínculos importantes em sua vida. Novo amor poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos. Uma viagem especial no radar!





Leão - 22/07 a 22/08





Futuro em foco, neste domingo. Visualize onde quer chegar e inove a carreira. Bom momento para investir num novo empreendimento, decidir investimentos e assumir novos hábitos. Estabilizar as finanças e mudar a rotina serão as metas principais. Construa relações de confiança e fortaleça amizades. Hora de concretizar planos que trarão segurança e conforto.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento para sonhar alto, apostar nos planos de expansão e começar novo ciclo de vida. Com vários planetas em seu signo, objetivos pessoais e caminhos ficarão iluminados. Momento de grande projeção e prestígio no trabalho. Aproveite oportunidades que surgirão de maneira inesperada. Proposta de longe, ou um convite especial alavancará a carreira. Viagem à vista!



Libra - 23/09 a 22/10





Domingo gostoso para planejar mudanças, criar um clima acolhedor na vida familiar, trocar confidências e aprofundar vínculos. Um mergulho nos sentimentos aumentará a sintonia com a força interior e sabedoria espiritual. Relaxe, respire, cultive a serenidade e os hábitos saudáveis. Intuição aguçada. Confie nas suas impressões. Cuide do corpo e da beleza. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Entusiasmo, carinho e bom humor marcarão as interações de hoje. Aproveite o domingo para curtir a família, trocar mensagens com amigos e criar novos planos no amor. Conversas num tom mais profundo fortalecerão sua rede de relações. Uma amizade dará dicas preciosas sobre um assunto que anda provocando angústias. Amplie perspectivas e encontre soluções práticas.



Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite o domingo para cuidar da saúde, movimentar o corpo e arejar a cabeça com conversas gostosas e assuntos interessantes. Novas ideias enriquecerão o trabalho. Negócios estarão aquecidos. Espere por uma conquista profissional relevante e maior poder financeiro, nesta fase de sucesso e de visibilidade na carreira. Futuro promissor. Assuma novo desafio!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Momento de fé. Embarque em novas experiências e confie no futuro. Boas notícias de longe e soluções originais viabilizarão seus projetos. Autoconfiança e entusiasmo com novos planos colorirão este domingo. Decida uma viagem ou aproxime quem está longe com palavras carinhosas e motivadoras. Alto astral e otimismo não faltarão, hoje. Amplie os horizontes!





Aquário - 21/01 a 19/02





Curta momentos carinhosos com a família, arrume a casa e troque confidências com o par, nesta manhã. O domingo trará ótimas soluções de conforto e mais espaço para o prazer. A partir da tarde, criatividade e empolgação não faltarão. Aposte numa programação diferente e curta atividades ao ar livre, em boa companhia, com os devidos cuidados de saúde. Reinvente a vida!



Peixes - 20/02 a 20/03





Caminhe, descubra detalhes e lugares bonitos. O domingo será gostoso para soltar a curiosidade e o corpo. Comunicações estarão abertas. Descubra novidades e fique por dentro das tendências. Pesquisas e estudos estarão aquecidos. Um projeto da casa ganhará riqueza de detalhes. Clima gostoso na vida íntima, com entendimento, cumplicidade e novos planos.





Por: ROSA DI MAULO