HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Inicie uma atividade e solte a curiosidade em novos relacionamentos. O dia será movimentado nas comunicações e contatos. Brilhe nas reuniões de trabalho e espere por conquistas. Você poderá abrir novo caminho na carreira, ou aumentar a liderança num projeto. Não dê ouvidos a boatos, fake news e não se engane com aparências. A intuição servirá de bússola hoje.





Touro - 21/04 a 2/05





Portas abertas na carreira, fique de olho nas oportunidades de expandir a atuação e os rendimentos. Proposta confusa, ou gente enrolada, não dará em nada. Aposte só no que poderá dar certo. Ótimo momento para se expor, desenvolver ideias, criar projetos e conquistar novos espaços. Brilhe publicamente e aconteça! Você poderá ganhar maior independência e liberdade.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Invista na sua imagem, cuide da beleza e reinvente os looks. O dia será agradável e inspirador. Jogue a autoestima para cima e curta momentos deliciosos no amor. Brilho, bom humor e otimismo não faltarão hoje. Planeje uma viagem a dois ou com a família e implante um lifestyle mais gostoso. Bom momento para solucionar pendências do passado e deixar a vida em ordem.



Câncer - 21/06 a 21/07





Amplie o diálogo com a família. Ambiente acolhedor e harmonia nos relacionamentos darão tranquilidade para organizar ideias e planos. A fase favorecerá estudos, pesquisas e comunicações. Atividades em grupo estarão aquecidas. Talvez bata um cansaço dos mesmos assuntos. Siga a intuição e descubra novos focos de interesse. Uma viagem estará no radar.





Leão - 22/07 a 22/08





Hora de por as finanças em ordem. Fique de olho no futuro, cuide da saúde e decida investimentos. O orçamento ficará mais equilibrado. Bom momento para ampliar a presença nas redes e divulgar o trabalho. Amigos apoiarão seus projetos. Conte com entendimento e estabilidade nos relacionamentos, você firmará bons acordos, hoje. Proximidade com irmãos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Ótimo momento para se projetar na carreira, negociar um contrato financeiro e firmar bons acordos. Responsabilidades de trabalho aumentarão nesta fase. Expanda a atuação e assuma seu poder. Novo ciclo de vida começará com oportunidades e proposta atraente. Realize seus desejos, com garra, coragem e vontade de vencer. Sucesso nos empreendimentos!



Libra - 23/09 a 22/10





Conexões com pessoas queridas de longe colorirão o dia que também trará maior projeção no trabalho e cenário positivo para o futuro. Convite de viagem, ou planejamento de um roteiro especial com antecedência, animará o clima. Bom momento para investir no desenvolvimento pessoal e alargar horizontes. Encerre um longo ciclo e determine novos objetivos. Amor em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Um pouco de interiorização dará paz de espírito. Mergulhe nos sentimentos, medite, troque confidências e aprofunde um vínculo especial. Novas amizades ligarão suas antenas e despertarão interesse por temas diferentes. Respeite os sinais do corpo e pegue leve, hoje. Proximidade com a família e cuidado mútuo criarão um ambiente protetor. Amor com novidades.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Embarque num clima carinhoso e romântico no amor. Novos planos a dois e uma conquista na carreira darão sabor ao dia que também anuncia harmonia com a equipe e vida social gostosa. Espere por convites de amigos, trocas estimulantes e informações importantes. Pense coletivamente, abrace uma causa relevante e faça a diferença. Estudos estarão aquecidos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Invista na sua saúde e segurança. O dia favorecerá negociações e transações comerciais. Novidades de trabalho agitarão o clima. Aproveite para ampliar relacionamentos profissionais, firmar alianças ou parcerias. Associações entrarão no radar. Espere por novas propostas, nesta fase. Amor e carreira poderão caminhar juntos e tornar o futuro mais atraente. Prestígio em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Conexão com alguém de longe alegrará o coração. O dia favorecerá o amor e a expansão do projeto de vida. Horizontes mais amplos, convite de viagem e planos de mudança desenharão cenário positivo para o futuro. Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e embarque em novas experiências. Dê sabor de aventura à vida. Criatividade e poder pessoal em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Autoestima e sintonia com os sonhos criarão um clima mágico, hoje. Dê atenção à família, ao projeto da casa e às mudanças que deseja implantar no lifestyle. Combata a melancolia com meditação e sintonia com a espiritualidade. Portas se abrirão na carreira. Você poderá firmar uma parceria poderosa e viabilizar planos. Aguarde por boas notícias e associações positivas.





Por: ROSA DI MAULO