HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Os relacionamentos estarão em destaque nesta semana. Amplie comunicações e contatos, motive a equipe e ouça bons conselhos de amizades experientes. Um projeto financeiro poderá decolar. A partir de hoje, conte com maior entendimento com pares e no amor. Mercúrio trará clareza e objetividade nos relacionamentos. Sucesso e mais poder no trabalho.





Touro - 21/04 a 2/05





Negociações financeiras terão bom andamento nesta semana, que favorecerá relações de trabalho e novos projetos. Conte com criatividade, brilho, poder pessoal e conquiste novos espaços. Fase de maior exposição e de expansão profissional. Você poderá revolucionar o projeto de vida e ganhar independência. Desilusão com uma amizade ou grupo. Siga em frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Bases afetivas firmes, proximidade com a família e autoestima anunciam mais tranquilidade e conforto. Aproveite a semana para eliminar antigas pendências e acertar a documentação. Bom andamento de um assunto jurídico dará segurança. Hora de colocar a vida em ordem e fortalecer as estruturas. Amor com mais humor, prazer e animação. Poder de atração e prestígio, em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Conversas animadas em família e harmonia nas relações criarão ambiente gostoso e acolhedor. Organize seus espaços e aumente a funcionalidade da casa. Valerá também dar um toque de arte na decoração e deixar tudo mais bonito à sua volta. Pendências do passado serão resolvidas com maior facilidade nesta fase. Ótimo desempenho nos estudos e no trabalho.





Leão - 22/07 a 22/08





A partir de hoje, Mercúrio aquecerá as comunicações e movimentará a vida com novidades. Aproveite para ampliar contatos nas redes, colocar a conversa em dia com amigos e deixar os documentos em ordem. Conte com poder de negociação em contratos e transações comerciais. A semana trará mais mobilidade e boas aquisições. Espere por conquistas na área financeira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Brilhe, ganhe projeção e maior popularidade na carreira. A semana trará sucesso nos empreendimentos e aumento de responsabilidades no trabalho. A partir de hoje, o orçamento ficará mais equilibrado. Organize as contas. Você poderá firmar um contrato profissional e garantir estabilidade financeira. Conte com coragem, atitude e poder de conquista. Novo ciclo!



Libra - 23/09 a 22/10





A entrada de Mercúrio em seu signo esclarecerá objetivos pessoais e aumentará seu poder de comunicação. Hora de colocar a cabeça e a vida em ordem. Planos de uma viagem especial ganharão força. Encerre um longo ciclo com união familiar e paz de espírito. Ótimo período para se fortalecer interiormente, ganhar consciência e fazer boas escolhas. Poder pessoal em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Relaxe a mente, o corpo e alimente a alma. A intuição ficará mais aguçada a partir de hoje. Afaste pensamentos repetitivos com meditação, terapia e momentos de contemplação da natureza. A semana inspirará mais ternura e serenidade. Proximidade com a família. Responsabilidades aumentarão nesta fase. Cuide da saúde e das pessoas que você ama.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Entendimento no amor e harmonia nos relacionamentos próximos criarão atmosfera protetora nesta semana. A partir de hoje, Mercúrio movimentará a vida social e atividades de grupo. Bom período para se integrar com a equipe, ou firmar parcerias. Planeje o futuro a dois e impulsione novo empreendimento. Você poderá aumentar o poder financeiro. Sucesso!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A partir de hoje, Mercúrio movimentará contatos e comunicações profissionais. Determine metas mais altas na carreira. Bom período para se associar, firmar alianças e brilhar publicamente. Cuidados de saúde cobrarão decisões e procedimentos. Espere por resposta positiva de um assunto jurídico, prova ou apresentações. Uma viagem rápida será tudo de bom no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Amor e criatividade em alta nesta semana! Resolva assuntos do coração, arme uma viagem a dois e dê sabor de aventura à vida. A partir de hoje, Mercúrio trará otimismo e ótimo desempenho nos estudos e exposições de ideias. Conexões com estrangeiros e autoridades estarão abertas. Brilhe nas redes, aumente o poder de influência e abrace uma causa relevante.



Peixes - 20/02 a 20/03





O pensamento se voltará para questões existenciais e íntimas. Aprofunde o diálogo com o par, a família, exponha necessidades e desejos, aprofunde vínculos e comece uma fase mais gostosa nas relações. Inicie amizades e parcerias num grupo seleto. Conexões poderosas impulsionarão a carreira. No amor, combata o ciúme com autoestima positiva, conversa franca e cumplicidade.





Por: ROSA DI MAULO