HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Novas atividades tornarão o cotidiano mais agradável. Talvez não sobre tempo para os amigos. A vida social estará restrita aos relacionamentos de trabalho e algumas amizades de longa data. Resolva dúvidas, cheque informações e evite confusões, hoje. O dia será sujeito a dispersão. Você terá melhores resultados, se focar num assunto por vez. Criatividade em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Assuntos financeiros estarão em destaque. Cheque as contas, datas de pagamentos e evite confusões. Investimentos num projeto pessoal, despesas com novas atividades dos filhos ou apoio à família e ajuda humanitária também terão lugar no orçamento. Conte com perspectivas positivas na carreira, você poderá aumentar os rendimentos em breve e por a vida em ordem.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amplie comunicações, contatos e apoie amigos. O dia trará novidades estimulantes e reputação. Bom para investir na imagem e ganhar projeção. Planeje uma viagem com antecedência e garanta momentos revigorantes. Emoções estarão à flor da pele, hoje. Tome inciativas na casa, na vida familiar e resolva pendências do passado. Burocracias e discussões cobrarão paciência.



Câncer - 21/06 a 21/07





Novas amizades, trocas de mensagens e novidades de amigos colorirão o dia. Reflexões sobre o futuro apontarão caminhos de crescimento financeiro. Faça bons investimentos nesta fase. O dinheiro terá rumo certo. Pesquise, estude, observe o mercado e siga a intuição hoje para descobrir uma oportunidade promissora. Sintonia com a natureza abrirá os canais de percepção.





Leão - 22/07 a 22/08





Firme amizades, amplie a participação social e planeje inovações na carreira. Você poderá receber uma proposta financeira inesperada e abrir portas para o futuro, hoje. Fé, sintonia com a espiritualidade e brilho marcarão sua presença nas redes e nas interações do dia. Caminhos de maior realização pessoal e missão no mundo ficarão iluminados. Comece novo ciclo de vida!





Virgem - 23/08 a 22/09





Chegou a hora de apostar nos sonhos e direcionar seu futuro. Encerre um longo ciclo com consciência do seu valor e consolide a carreira. O dia trará projeção no ambiente profissional, popularidade e decisões de vida. Embarque em novas experiências, rompa barreiras e assuma desafios com força e coragem. Novas relações serão inspiradoras. Poder de conquista em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Lindo momento para recarregar as baterias em sintonia com a natureza ou com práticas espirituais. Amizades num novo ambiente despertarão seus melhores sentimentos. Explore seus talentos e ganhe prestígio no trabalho. O dia trará autoconfiança e projeção. Aprenda com novas referências num grupo motivador. Amor com sonhos e novos planos. Família com apoio mútuo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Planeje mudanças na carreira e fortaleça laços familiares. Caminhos iluminados para o futuro inspirarão metas profissionais mais altas. O dia trará sucesso nos empreendimentos e proposta de trabalho. Eleve seus padrões e assuma um estilo de vida mais saudável. Novas amizades ganharão confiança aos poucos. Alguém especial despertará fantasias românticas, hoje.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Imprima mais emoção nas interações de hoje. O dia trará clima romântico e carinhoso no amor e maior segurança nas escolhas. Planos de viagem ganharão força no casamento. Notícias de longe falarão ao coração. Aposte num novo empreendimento ou em inovações no trabalho e espere por conquista relevante na carreira. Conexões influentes. Cheiro de novidade no ar!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Proposta de longe ou convite de viagem balançará o coração. Aberta a temporada de mudanças. Se planejar direitinho, será possível transpor obstáculos e movimentar a vida numa direção atraente. Lutas não serão em vão. Espere por bons resultados em breve. O ditado “a fé moverá montanhas” se confirmará nesta fase que trará trabalho, soluções financeiras e atenção à saúde.





Aquário - 21/01 a 19/02





Não se apegue a pequenas coisas. Conflitos internos e relacionamentos ficarão melhor resolvidos com um pouco de flexibilidade e sentimentos generosos. Amplie o diálogo com pares e chegue em bons acordos. Palavras terão poder de cura e também de sedução. Decisões da vida íntima terão bom andamento. Esclareça dúvidas e vá mais fundo numa relação especial.



Peixes - 20/02 a 20/03





Desafios no trabalho virão acompanhados de soluções originais e conceitos avançados. Apresente ideias, aprove um orçamento e discuta detalhes. Autoestima fará diferença nos resultados de hoje. Aposte em mais atitude nas relações e esclareça dúvidas. Família cobrará atenção. Arrume suas bagunças. Desfaça confusões e surpreenda o par com mais romantismo.





Por: ROSA DI MAULO