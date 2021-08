HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Semana decisiva no trabalho. Inicie uma atividade, amplie as comunicações e firme uma parceria. Você poderá firmar um acordo, aprovar um orçamento ou receber uma proposta financeira, hoje e acelerar a produção. Dúvidas servirão para ampliar possibilidades. Pesquise informações e desenvolva novas ideias. Criatividade e amor em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Boas notícias na área financeira anunciam mais segurança nas decisões de investimentos e na carreira. A semana trará liberdade para focar nos seus interesses. Espere por uma conquista pessoal relevante e comemore vitórias. Novidades dos filhos, ou um projeto da família, poderão aumentar despesas. Um negócio imobiliário poderá se firmar. Virada na sorte. Concretize planos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Pare, pense, organize ideias e elabore melhor opiniões e contratos. Tensões no céu aconselham adiar viagem ou uma atividade comercial. Hora de encarar burocracias, acertar a documentação e também de vencer preconceitos. Amizades darão dicas importantes. Ouça outros pontos de vista, antes de decisões. Converse com irmãos, dê atenção à família e resolva assuntos da casa.



Câncer - 21/06 a 21/07





Pense a longo prazo nos investimentos financeiros. O dia levantará inseguranças e cobrará paciência nas comunicações e decisões. Aproveite a semana para amadurecer ideias e ampliar perspectivas. Amizades num ambiente diferente despertarão a imaginação e novos focos de interesse. Ficar perto da natureza favorecerá o amor. Respire, relaxe, solte a curiosidade!





Leão - 22/07 a 22/08





Mude de ambiente e areje a cabeça. Novos ventos soprarão nesta semana que trará ideias inovadoras e visão de futuro. Bom para iniciar um empreendimento ou decidir investimentos e abrir novos caminhos. Comece novo ciclo de vida e espere por conquistas na área financeira. Você atrairá bons negócios nesta época. Ligue o radar nas oportunidades e siga sua percepção.





Virgem - 23/08 a 22/09





Um pouco de interiorização dará uma visão mais clara do futuro. Estabeleça limites no trabalho e nas tarefas cansativas e descanse. As melhores ideias e soluções virão em momentos de relaxamento. Novidades de longe despertarão sonhos. Observe o processo emocional e ganhe autoconhecimento. Hora de realizar desejos e dar nova direção à vida. Encerre um longo ciclo.



Libra - 23/09 a 22/10





Entre em harmonia com as forças da natureza. Viagem, ou caminhada no parque, será revigorante. A semana terá cenário positivo no trabalho, mesmo com baixa produtividade. Sintonia com a família e novas amizades também constarão no menu. Participe de um grupo de discussões estimulante on-line e amplie conhecimentos. Amor com expectativas e fantasias.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana favorecerá reestruturações. Determine metas para o futuro e tome as decisões necessárias. Bom para iniciar amizades, ingressar num novo grupo e renovar o ambiente social. Novos planos no amor. Responsabilidades familiares interferirão na vida íntima e planejamento de mudanças. Mergulhe nos sentimentos e visualize onde quer chegar na carreira e vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Processo burocrático ou jurídico demorado atrasará planos. Procure outras soluções, com a ajuda de alguém da família ou do passado. Clima carinhoso e acolhedor no amor compensará frustrações. A luta por direitos ou justiça continuará. Não desista de nada por pequenos entraves. A semana cobrará determinação e persistência para obter os resultados desejados.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Melhor época do ano para pensar em mudanças, recuperar perdas materiais e embarcar em novas experiências. Assuntos sobre plano de saúde, trabalho e família ganharão um empurrão extra. Visualize soluções e planeje os próximos passos. Amor com planos de viagem e mais espaço para o prazer. Espere por uma surpresa gostosa do par. Formalize uma associação.





Aquário - 21/01 a 19/02





Antigos padrões serão renovados. Amplie o diálogo com o par, sócios, irmãos e esclareça posições nos relacionamentos próximos. Detalhes farão diferença nos resultados. Leve o tempo que precisar para pensar e encontrar as melhores soluções. Talvez precise enxugar custos e diminuir despesas nesta semana. Estabeleça limites claros nas relações e não ceda a pressões.



Peixes - 20/02 a 20/03





Reestruturações no trabalho e na rotina darão maior funcionalidade ao cotidiano. Implante novos conceitos e ferramentas, atualize tecnologias e otimize seu tempo. Flexibilidade de agenda e atividade on-line serão ótimas opções para poder se dedicar também aos projetos pessoais e da vida íntima. Boas perspectivas na área financeira, firme um contrato nesta semana.





Por: ROSA DI MAULO