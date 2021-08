ENSINO HÍBRIDO| Senar/MS retoma aulas presenciais no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte

Atividades dos cursos técnicos foram retomadas nesta terça (3), a partir dos protocolos de biossegurança e com número reduzido de estudantes por dia.

Seguindo todos os protocolos de biossegurança, o Senar Mato Grosso do Sul retomou, nesta terça-feira (03), as aulas presenciais no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande. As aulas dos cursos técnicos vinham acontecendo em formato 100% online desde março de 2020, devido à pandemia da Covid-19.





O diretor da instituição, Francisco Paredes, enfatiza que, nessa etapa, os cuidados com saúde e segurança, para prevenção da Covid-19, têm sido prioridade. “Após os decretos de flexibilização dos governos estadual e municipal, alinhados também ao Senar Central, verificamos a possibilidade de retorno das nossas atividades presenciais. Adequamos o projeto de biossegurança para a volta dos alunos, realizamos todos os protocolos e capacitamos instrutores, colaboradores, prestadores de serviços e os próprios estudantes”, detalha.





Para o retorno às atividades presenciais, foram ajustadas todas as salas de aula em relação ao espaçamento. Segundo o diretor, também foram adquiridos os materiais necessários para a prevenção e reorganizada a grade pedagógica para o momento.





As aulas ocorrerão em formato híbrido, com manutenção das atividades teóricas online e as práticas em modo presencial. Cada aluno pôde optar por manter os estudos 100% à distância ou integrar ao novo modelo. Os candidatos que ingressaram no Curso Técnico em Agropecuária do processo seletivo iniciado em julho de 2021, também serão introduzidos a esse formato.





“O objetivo é, gradativamente, ir aumentando essa possibilidade de ações presenciais no Centro de Excelência, para retomarmos com cautela todas as atividades práticas e teóricas na instituição”, complementa Francisco Paredes.





O Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar/MS fica localizado na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, e conta atualmente com três capacitações: Curso Técnico em Agropecuária; Curso Técnico em Agronegócio; e Curso Técnico em Fruticultura.





Recentemente foi inaugurado no local o projeto Campo de Excelência , para realização de atividades práticas para alunos e vitrine tecnológica para compartilhamento de informações com produtores rurais e técnicos.





Para mais informações sobre os cursos acesse: senarms.org.br ; ou confira a plataforma EAD: ead.senarms.org.br





Por: Vitor Ilis





