Em Ribas, governador entrega quartel do Corpo de Bombeiros e autoriza Lote Urbanizado

Mais uma unidade do Corpo de Bombeiros foi entregue nesta quarta-feira, dia 18. Desta vez no município de Ribas do Rio Pardo. Ao todo, a atual gestão soma seis novas unidades entregues pelo governador Reinaldo Azambuja. Segundo ele os investimentos na unidade Ribas ultrapassam os R$ 1,4 milhão, sendo R$ 951 mil de recursos próprios do Governo do Estado.





Ainda no município, o governador assinou ordens de serviços, lançou licitação para 250 bases do Programa Lote Urbanizado, vistoriou obra da Sanesul, do Programa Avançar Cidades, e as obras da Suzano Celulose - com previsão de início para 2024.





Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina (Distrito de Casa Verde), São Gabriel do Oeste e Santa Rita do Pardo e agora Ribas, já contam com unidades do CBMS. Bonito, Bela Vista, Rio Brilhante e Fátima do Sul vão receber estações do Corpo de Bombeiros, até final do primeiro trimestre de 2022.





Com a ativação em Ribas do Rio Pardo/MS, o CBMMS passa a contar com 25 unidades instaladas estrategicamente em municípios interior, mais Campo Grande.





Por: Katiuscia Fernandes