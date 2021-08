Em 24 horas, Mato Grosso do Sul registra 279 novos casos e 10 mortes por Covid

Boletim da SES mostrou que 356.268 se recuperaram da doença e 2.362 seguem isolados em casa

Mato Grosso do Sul já soma 368.245 casos confirmados de Covid-19, com 279 novos registros neste domingo (29). Foram registradas mais 10 mortes, conforme boletim epidemiológico do coronavírus, apresentado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).





Com os novos óbitos, o total de vítimas fatais em MS chega a 9.346 mortes desde o início da pandemia. A SES também destacou que MS já contabiliza um total de 1.033.395 casos notificados, dos quais 663.293 foram descartados. Há 37 testes em análise no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e 1.820 casos sem encerramento pelos municípios.





Dos casos confirmados, 356.268 se recuperaram e 2.362 seguem isolados em casa. Sobre as internações, MS tem atualmente 269 pessoas internadas com covid, sendo 152 estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) — 132 do SUS e 20 em rede particular. Também há 117 pessoas em leitos clínicos, 92 em públicos e 25 no privado.





Neste domingo a taxa de internação dos leitos covid do SUS está em 36%, um dos menores já registrados neste ano.





