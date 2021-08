DOURADOS| Recadastramento gratuito da carteira de ônibus para pessoas com deficiência está aberto

O primeiro grupo a ser recadastrado será os de amputados e cadeirantes. O atendimento acontece no Centro de Convivência Dorcelina Folador

A Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados) informa que está aberto o recadastramento gratuito da carteira de ônibus para pessoas com deficiência. O primeiro grupo a ser recadastrado será os de amputados e cadeirantes.





“O recadastro é uma necessidade para manter as carteiras emitidas atualizadas e com o quantitativo das já emitidas”, explica Mariana De Souza Neto, diretora-presidente da Agetran.





Os documentos necessários para efetuar a carteirinha municipal são: RG e CPF do usuário, RG e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado, laudo médico com CID e cartão do SUS.





O recadastramento ocorrerá nas terças e quintas das 7h as 13h, mediante agendamento, que deverá ser realizado via telefone nos números (67) 3411-7726 ou (67) 98486-8043. O atendimento acontece no Centro de Convivência Dorcelina Folador, que fica na rua dos Caiuás, número 955, bairro Altos da Monte Alegre.





Já o cadastramento das pessoas que não possuem o benefício será realizado somente as quartas-feiras das 11h as 17h. Importante ressaltar que o atendimento será realizado por três meses, caso o usuário não faça a atualização cadastral a carteira será bloqueada.





ASSECOM