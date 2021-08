Diagnosticado com Covid-19, deputado Barbosinha passa bem e cumpre quarentena em casa

deputado estadual Barbosinha (DEM-MS)

Após ter o diagnóstico confirmado para Covid-19 na última sexta-feira (30/07) o deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) permanece em isolamento, cumprindo o período de quarentena em sua residência na cidade de Dourados.





Nesta terça-feira (3) o deputado informou que seu estado de saúde é bom. Ele continua seguindo as recomendações médicas, em quarentena e medicado. “Estou bem, seguindo todos os protocolos médicos e amanhã farei mais uma bateria de exames para ver como a doença está evoluindo”, disse.





No final de semana o deputado estava sentindo-se bem, sem febre, sem dores e com boa saturação. Apenas o PCR se mantinha alterado em razão da infecção.





O parlamentar já recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid no dia 4 de junho, na cidade de Dourados, no Posto de Saúde do Parque I. A segunda dose está prevista para o dia 6 de setembro.





Barbosinha continua fazendo apelo à população para que “Previnam-se contra a doença usando máscara ao sair de casa, fazendo o uso do álcool em gel e o mais importante: se vacinem. Só assim vamos vencer a guerra contra o coronavírus”, completa.





ASSECOM