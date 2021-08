Deputados aprovam projeto do deputado Marçal Filho que institui o Dia da Bíblia em MS

Projeto foi criado para criar o dia de Leitura da Bíblia para todos os cristãos, diz Marçal

deputado Marçal Filho (PSDB)

Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (18) o projeto de lei que inclui no calendário das comemorações oficiais do estado de Mato Grosso do Sul o "Dia da Bíblia". De autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), o projeto segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja.





Conforme o projeto, o Dia da Bíblia será incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado, sendo celebrado, anualmente, no segundo domingo do mês de dezembro.





O Dia da Bíblia é um dia especial, e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. “Existem muitas datas comemorativas no calendário de eventos, mas não havia uma sobre a leitura da Bíblia para todos os cristãos”, justificou Marçal Filho ao criar o Projeto de Lei.





Todas as pessoas que frequentam igreja cristã possuem uma Bíblia. "Ela é a Palavra de Deus que nos ensina como viver. Mais que isso, nos revela o que devemos fazer para ganhar a vida eterna: seguir a Jesus Cristo e reconhecê-lo como nosso senhor e salvador. Por tudo isto, ela é conhecida como as Sagradas Escrituras e tem transformado a vida de milhões de pessoas através dos séculos", descreveu o parlamentar.





ASSECOM