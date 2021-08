Deputado Neno Razuk solicita que Proerd seja levado às escolas das reservas indígenas de quatro municípios do MS

deputado Neno Razuk (PTB)

Para incentivar as políticas anti-drogas nas aldeias, o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou a SED (Secretaria de Estado de Educação) estudos técnicos para instalação do Proerd (Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência) nas escolas estaduais localizadas nas reservas indígenas de Dourados, Amambaí, Coronel Sapucaia e Caarapó.





Com a proibição da venda de bebidas alcoólicas aos povos indígenas, Neno solicitou por meio de indicação que a SED se empenhe nos estudos para implementação do programa para os alunos a partir do 5º ano do ensino fundamental, visando a conscientização contra o uso de entorpecentes.





“O programa sempre apresentou resultados positivos e a implantação do Proerd nas escolas estaduais nas aldeias vem com o objetivo de conscientizar os alunos e alunas desde o início de que a prevenção contra o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas pode mudar uma vida. E esse é o escopo do trabalho desenvolvido”, apontou Neno sobre o programa que já formou milhares de alunos em todo o Estado.





Para o parlamentar, as políticas anti-drogas quando levada para as escolas também são extensivas às famílias. “A criança que participa desses projetos aprendem na escola e levam o conhecimento para dentro de casa, compartilham com os pais o aprendizado, com os familiares em geral se tornando agentes multiplicadores, que é o nosso foco”, pontuou o parlamentar.





ASSECOM