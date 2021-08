Deputado Lídio Lopes participa de entrega de obras e assinatura de convênios em Iguatemi

Em sua cidade natal, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) participou da solenidade de entrega das obras e novos investimentos para Iguatemi. Foram entregues obras e convênios no município em investimentos que totalizam R$ 11,5 milhões.





Iguatemi recebeu a pavimentação asfáltica da MS-295, duplicação da pista, drenagem, sinalização e nova iluminação, em um investimento de R$ 3.059.524,45. Além do recapeamento das Avenidas Otaviano dos Santos, Presidente Vargas e Senador Muller, no valor de R$ 1,3 milhão. Na área de saneamento inaugurou a obra de perfuração e ativação de poço tubular profundo, que teve o investimento de R$ 360 mil.





“Como parlamentar nós sempre levamos as demandas do município para o governador e ver as melhorias sendo feitas é muito gratificante. Esses investimentos nas rodovias coloca Iguatemi no eixo da rota de desenvolvimento do Estado”, destaca Lidio Lopes.





Também foi assinado uma série de convênios para repasse de recursos que vão beneficiar o município na área de infraestrutura. Entre eles está a parceria no valor de R$ 4,3 milhões para recapeamento de diversas ruas de Iguatemi, termo de cooperação entre a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Conisul, Consórcio que além de Iguatemi, tem a participação de 12 municípios, no valor de R$ 2,3 milhões.





ASSECOM