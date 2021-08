Deputado Herculano Borges participa de reunião para apresentação da Carteira Estudantil Digital de MS

Na tarde desta segunda-feira (2), o Deputado Estadual Herculano Borges participou na Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, da reunião de apresentação da Carteira Estudantil Digital de MS. Lei Nº 5643/21 de sua autoria que possibilitará aos estudantes de Mato Grosso do Sul uma Carteira Estudantil Digital e gratuita.





A carteira será disponível para todos os alunos desde a Educação Infantil até a Universidade, à partir do Dia do Estudante, celebrado no dia 11 de Agosto.





“A iniciativa dessa lei foi para beneficiar todos os estudantes do estado, possibilitando o acesso aos direitos que os estudantes tem garantidos pela Constituição Brasileira. Esta é uma grande conquista pois terão acesso a um documento de identificação oficial, moderno, digital e gratuito. Agradeço ao governador Reinaldo Azambuja, Secretária de Educação Maria Cecília, Secretário Adjunto Édio e a equipe da Superintendência de Informação e Tecnologia da SED/MS, em nome do Paulo César Rodrigues dos Santos, por possibilitarem a realização deste nobre projeto”, disse Herculano.





A secretária estadual de educação de Mato Grosso do Sul, Maria Cecília Amêndola da Motta, ressaltou ser um dia muito especial: “Os estudantes poderão levar a carteira na palma da mão, no seu telefone, com a maior praticidade, aproveito a oportunidade para parabenizar ao Deputado Herculano pela iniciativa”.





ASSECOM