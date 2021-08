Deputado Evander Vendramini questiona atraso de salários dos profissionais da Santa Casa de Corumbá

Deputado Evander Vendramini

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou requerimento, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (19), solicitando ao Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério da Saúde informações sobre os repasses à Santa Casa de Misericórdia de Corumbá.





Recentemente, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed) denunciou que 50 médicos do corpo clínico do hospital estão sem pagamento há três meses. “Como único representante na ALEMS do município, venho cobrar uma medida urgente. Precisamos saber a razão dos atrasos. Há informações de que hoje sete médicos pediram demissão do hospital e da maternidade. Os cirurgiões ameaçam paralisar”, destacou Evander.





Conforme o parlamentar, a Santa Casa de Corumbá teria divulgado uma nota afirmando que há atraso no pagamento dos plantões, enquanto o salário do mês de julho ainda está no prazo para depósito.





“Em razão da pandemia de Covid, muitos recursos foram repassados. Portanto, qual o motivo de não pagar os plantões? Não são apenas reclamações dos salários dos médicos, mas dos demais profissionais que atuam no hospital. Além disso, recebemos denúncias sobre a qualidade da alimentação que é servida”, disse o deputado.





ASSECOM