Debate sobre mobilidade urbana abre curso no Detran de Dourados

“Quando Dourados dá sinais de que começa a recuperar sua autonomia quando se trata de discutir o sistema de trânsito, é o momento de começarmos a discutir a mobilidade urbana, desenvolver um programa de educação que motive as pessoas a deixarem o carro em casa e proporcionar a oferta de meios alternativos”.





A proposta, apresentada pelo deputado Barbosinha (DEM), durante participação na cerimônia de abertura oficial do curso de Formação de Agente de Fiscalização de Trânsito e o de Instrutor de Trânsito, que o Detran oferece em Dourados a 40 servidores, ganhou a adesão imediata do presidente estadual do órgão, engenheiro Rudel Trindade Junior, que trouxe toda a diretoria técnica do Departamento para o evento.





Rudel incentivou os participantes do curso a se dedicarem nesse processo de formação e anunciou, após a fala de Barbosinha, que o Detran-MS adotou como política não fazer mais projetos de sinalização. “Vamos procurar as universidades [citou parceria que pretende estabelecer com a UFGD local] para promover a educação do trânsito com políticas de mobilidade e parcerias com o Município nesse sentido”.





À diretora da Agetran (Agência municipal de Transporte e Trânsito), Mariana de Souza Neto e ao representante da Guarda Municipal presentes ao ato, José Rubens Barbosa, Rudel Trindade disse que “os cofres do Detran estão abertos para novos projetos com Dourados”. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi representada no ato pelo Mario Rossi e a PM (Polícia Militar), pelo tenente Lacerda.





O deputado Barbosinha, que representou os demais colegas de Dourados na Assembleia Legislativa durante a instalação dos novos cursos de formação do Detran na cidade, destacou as conquistas obtidas pelo gerente regional Aparecido Dias Duarte, o Cidão, no comando da agência: a abertura de nova unidade na Marcelino Pires e os estudos para um novo centro de atendimento central a ser instalado nos próximos dias, a ampliação dos trabalhos da Junta Médica, a reativação da JARI (Junta Administrativa de Recursos Infracionais) e a reforma total do prédio do Detran em Dourados, são alguns exemplos.





Barbosinha destacou a política regional adotada pelo presidente do Detran, de visitar as unidades e absorver as demandas de cada município. “Fiz isso como presidente da Sanesul e vejo que o Rudel deixa o gabinete, em Campo Grande, e também percorre os municípios, atendendo às necessidades de cada região”, elogiou o deputado douradense. O presidente do Detran disse que acompanhou esse modelo de gestão de Barbosinha no comando da Sanesul e que hoje colhe os resultados “após ter colocado o Detran nessa linha”.









Por: Luciana Bomfim