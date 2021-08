Como saber a hora de trocar sua lavadora LG

Se a lavagem de sua máquina não é mais a mesma, algum problema pode estar acontecendo que um bom profissional de uma assistência técnica lg , pode consertar, porém, há situações que só trocando por outro produto para solucionar o problema.





As lavadoras lg são eletrodomésticos que possuem uma ótima durabilidade e tecnologia de ponta, e que conseguem durar ainda mais se for bem cuidada e limpa corretamente, além de separar as roupas da forma certa para não forçar a máquina com um acúmulo de roupas, que é o que pode dar problemas precoces em seu funcionamento.





Porém, há situações em que a máquina pode vir com defeito de fabricação, onde um técnico pode ajudar a solucionar o problema, ou você tem o direito de trocar por uma lavadora nova se estiver dentro da garantia. Para saber a hora certa de trocar uma lavadora, separamos algumas informações importantes a seguir.





Se a lavagem não é mais a mesma





Alguns anos após a compra de uma lava e seca lg, você pode começar a perceber que esse seu equipamento não tem a mesma potência e performance de lavar as suas roupas como antes. As roupas saem ainda com algumas sujeiras ou com seus tecidos danificados, e muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça é a de substituir a lavadora por uma nova.





Mas, antes de gastar dinheiro com um equipamento novo, tenha certeza de que o problema não pode ser solucionado. Muitas vezes o que prejudica o funcionamento da lavadora é a falta de limpeza em seus equipamentos, um deles é o filtro da máquina.





O filtro da máquina deve ser limpo uma vez por semana, pois sempre acumula vestígios de sujeiras e fiapos do tecido das roupas. Se esse filtro depois de anos nunca foi limpo, o problema deve estar aí, e então é só pedir ajuda de uma assistência técnica lava e seca lg para fazer a limpeza ou a troca desse filtro, sem necessariamente ter que comprar um equipamento novo.





Se o painel ou seletor de programas não está funcionando





Caso alguns programas da máquina não estão disponíveis, de forma que nem uma assistência técnica consiga consertar, a melhor opção é trocar por outro produto, que disponibilizará todos os ciclos de lavagem e secagem, das roupas, sem prejudicar seu funcionamento.





Porém, caso a máquina não seja tão velha e alguns botões e programas dos ciclos pararam de funcionar, às vezes há solução com uma assistência técnica autorizada lg . Pois quando se trata de uma lava e seca mais nova, muitas vezes é apenas algum fio solto ou uma pequena falha no sistema, que um assistente técnico consegue consertar, e você economiza um bom dinheiro.





Caso o gasto de água e energia aumentaram





Muitas vezes, a sua máquina de lavar pode descontrolar em gastos de energia, aumentando automaticamente a conta de água e luz. Quando isso acontece, algum pane no sistema da máquina acontece, desconfigurando-a. Nesses casos, a troca do aparelho é a melhor opção.