Comitiva da Infraestrutura vistoria obras da Rota Bioceância

Senador Nelsinho Trad participa de sobrevoo de fiscalização sobre a BR-419, na região de Rio Negro; parlamentar batalhou pela liberação de R$ 38 milhões para pavimentação

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) sobrevoou, nesta manhã (9), a Rota Bioceânica, na comitiva oficial do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. As obras receberam R$ 20 milhões em recursos da bancada federal de MS. Outros R$ 18 milhões foram conquistados pelo senador Nelsinho Trad.

“A minha bandeira é a conclusão da Rota Bioceânica, fiquei muito satisfeito com o convite do ministro e fiz questão de vir vistoriar as obras”, comentou o senador.





A comitiva chegou por volta das 9h ao Aeroporto de Campo Grande e seguiu com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a ministra da Agricultura Tereza Cristina, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, general Santos Filho, e secretários estaduais, de helicóptero, para BR-419. O grupo esteve entre os municípios de Rio Negro e Rio Verde, na região Norte de Mato Grosso do Sul.





No trecho da BR-419, em Rio Negro, a comitiva foi recebida pelo prefeito da cidade, Buda do Lair (PSDB), que destacou o papel do senador Nelsinho Trad pelas obras da região. “Temos o privilégio de receber o senador Nelsinho, esse trabalho é muito importante para nós. Liga Rio Negro à Serra do Perdigão. Vai se tornar um grande entroncamento ligando a Rio Verde, Aquidauana e São Gabriel, obra de extrema importância para o município”, comentou.





A obra de implantação e pavimentação da BR-419/MS é executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ao todo, serão pavimentados 224 quilômetros. Atualmente em execução, o trecho que liga municípios de Rio Verde a Rio Negro possui 52,5 quilômetros de extensão e, até o final do ano, terá 47 quilômetros de pavimentação concluídos. Enquanto coordenador da bancada, o senador batalhou para a liberação de R$ 20 milhões em recursos da bancada federal. “Priorizamos obras que vão atender a Rota Bioceânica”, explicou.





Como ação individual, o senador Nelsinho Trad conseguiu ainda R$ 18 milhões para o serviço, por meio da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, no Orçamento de 2020, para essas obras. "Estamos contribuindo também para uma importante ligação entre as regiões Norte e Sudoeste do estado, para uma nova rota turística e importante corredor de escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso do Sul", apontou o senador.





O prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni (PSDB), que participou da vistoria em Rio Negro, agradeceu pelo empreendimento e apoio do senador Nelsinho Trad. “É uma obra importante para toda região Norte do Estado, será um caminho de escoamento da produção e da expansão da matriz produtiva”, disse o prefeito de São Gabriel do Oeste.





No retorno a Campo Grande, o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, no saguão do aeroporto, já pediu a a tenção do ministro da Infraestrutura para as obras na região. “Queremos que a alça (de acesso) se aproxime mais da cidade, prestigiando o frigorífico e a escola agrícola e, assim, trazendo mais movimento para Porto Murtinho”, justificou.

Em seguida, o ministro Tarcísio, a ministra Tereza Cristina, o senador Nelsinho Trad, a senadora Soraya Thronicke (PSL) e o governador Reinaldo Azambuja se reuniram com o prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD) e secretários do município e do Estado. “Continuamos discutindo sobre a Rota Bioceânica e as obras do intermodal de cargas e as da ferrovia”, comentou o senador Nelsinho Trad.

A comitiva seguiu para o almoço, deverá retornar agora à tarde para inauguração das obras do Aeroporto Internacional de Campo Grande e, em seguida, voltará para Brasília.





















ASSECOM

Fotos: Ricardo Botelho e Neiba Yukime Ota Marinho​​