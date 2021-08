Campo Grande tem plantão de vacinação no último fim de semana da Campanha contra Influenza

Serão 20 unidades abertas para aplicação exclusiva da vacina em toda a população acima de seis meses de idade.

No último fim de semana da campanha contra Influenza, Campo Grande tem neste sábado (28) um plantão de vacinação em 20 unidades de saúde. Os locais estarão abertos exclusivamente para aplicação de vacina e irão atender toda a população acima de seis meses de idade.





De acordo com o último levantamento realizado na hoje (27) pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foram aplicadas 197.761 doses da vacina no público prioritário, resultando em uma cobertura de 83,79%. Apenas idosos e crianças atingiram a meta de vacinação, com 100,58% e 94,99% de cobertura respectivamente.





A campanha contra Influenza termina na próxima segunda-feira (30), e neste final de semana as unidades ficarão abertas das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço.





Confira os locais de vacinação:





7h30 às 17h





Lagoa





USF Batistão

USF Coophavila

USF Oliveira





Prosa





USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto





Anhanduizinho





UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Los Angeles





Segredo





UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser





Bandeira





UBS Carlota

USF Moreninha

USF Itamaracá

UBS Universitário





Imbirussu





USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

USF Silvia Regina









Por G1MS