Campo Grande é a capital com maior percentual de pessoas com 18 anos ou mais imunizadas, aponta Opas

De acordo com o relatório, a capital sul-mato-grossense já imunizou com as duas ou dose única 52% da população com 18 anos ou mais.

Vacinação em Campo Grande já está aberta para todos adultos

Com 52% da população com 18 anos ou mais vacinada com as duas ou dose única, Campo Grande é a capital com o maior número de pessoas imunizadas, do Brasil, de acordo com o relatório da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), braço da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgado nesta quarta-feira (11).





Levando em conta a aplicação da 1ª dose, Campo Grande está entre as cinco capitais que mais aplicaram.





Conforme os dados do “Vacinômetro”, até a o fechamento desta matéria, 544.481 pessoas foram vacinadas em Campo Grande. Destas, 355.182 receberam a dose de reforço ou dose única, que já passa dos 52% informado pela Opas.





O número da Opas leva em consideração os dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geográficas e de Estatística (IBGE), que aponta que Campo Grande tem, aproximadamente, 676,7 mil pessoas com mais de 18 anos.





Já, se for considerado toda a população campo-grandense, aproximadamente 906 mil pessoas, a cobertura da primeira dose é de 59.81% e da segunda dose ou dose única chega a 38.96%.





O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, atribui o resultado a união de esforços e o empenho de todos os envolvidos no processo de vacinação. “Isso é resultado do planejamento e ações estratégicas adotadas pela gestão, além, é claro, do empenho de todos os servidores envolvidos neste processo. Seguimos firmes na corrida pela vida!”, enfatiza.





José Mauro explicou que Campo Grande conta com mais de 60 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos, incluindo quatro drives (Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB) três polos (Guanandizão, Seleta e IMPCG), com capacidade de vacinar até 20 mil pessoas por dia, o que pode ser motivo para o alto número de vacinados.





Vacinação nesta quinta (12)





Nesta quinta-feira, dia 12 de agosto Campo Grande dá continuidade a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais e segue com a aplicação da dose de reforço exclusivamente para pessoas se vacinarem com o imunizante Pfizer até o dia 19 de junho.





Onde se vacinar?





Drive-thru Ayrton Senna– 12h30 às 18h;

Drive-thru Cassems – 12h30 às 18h;

Guanandizão – 12h30 às 18h;

Seleta – 12h às 16h45;

Unidades de saúde – 13h às 16h45 (veja locais abaixo).





