Calor intenso e umidade baixa são destaques do tempo no fim de semana

Uma grande massa de ar quente e seco continua atuando sobre Mato Grosso do Sul neste final de semana. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o tempo ficará estável, com tempo firme e sem probabilidade de chuvas.





As máximas deverão permanecer entre 35°C a 40°C durante a tarde, mesmo período em que os níveis de umidade atingem picos abaixo de 15%, considerado estado de alerta para a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).





Nesta sexta-feira (20) um bloqueio atmosférico mantém o tempo quente e seco em toda a região Centro-Oeste do País. Em Mato Grosso do Sul o sol predomina entre poucas nuvens, deixando os níveis de umidade relativa do ar bastante baixos no período da tarde favorecendo o surgimento de doenças respiratórias e focos de queimadas.





Será mais um dia com grande amplitude térmica no Estado, com a temperatura mínima estimada em 16°C e máxima podendo chegar aos 39°C durante a tarde na região sudoeste e pantaneira. Na capital a máxima pode chegar aos 34°C.









Por: Mireli Obando