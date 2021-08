BATAGUASSU| Unidades de saúde retomam atendimentos no Município

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde informa que todas as Estratégias da Saúde da Família (ESFs) de Bataguassu retomaram os atendimentos de forma integral no município. Com a reabertura das unidades de saúde, a disponibilização da segunda dose da vacina contra Covid-19 passa a ser oferecida na unidade de referência do munícipe e não mais nos ESFs Central e Jardim São Francisco.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, a partir da reabertura dos ESFs, todos os serviços de atenção básica estão em pleno funcionamento (vacinação, atendimento pré-natal, coleta de exames preventivos entre outros) com exceção dos atendimentos odontológicos eletivos que permanecem suspensos diante da pandemia da Covid-19 sendo atendidos apenas pacientes em casos de urgência e emergência.





Juliana observa que no ESF Jardim Acapulco, por sua vez, os atendimentos médicos serão retomados a partir de amanhã, dia 4 de agosto. “A reabertura das unidades visa atender da melhor maneira possível a população de Bataguassu mesmo em um momento pandêmico”, destaca a secretária, que ressalta a importância do uso de máscara facial e o distanciamento social como importantes formas de prevenção ao Novo Coronavírus.