BATAGUASSU| Obra do Píer Turístico é concluída em Nova Porto XV; Prefeitura prepara processo licitatório para administração do restaurante do empreendimento

A obra do Píer Turístico “Francisco Rodrigues da Silva (Duó)” localizada no Distrito de Nova Porto XV foi concluída pela administração municipal.





Em recente visita ao empreendimento, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) informou que a Prefeitura de Bataguassu, em breve, lançará um edital de processo licitatório para interessados em administrar o restaurante do local.





“O setor de licitação está trabalhando na etapa de formatação do edital que, em breve, será divulgado para interessados em explorar o espaço”, comentou o prefeito.





Akira disse ainda que com a concretização da licitação, a obra será inaugurada. “O Píer Turístico vai fomentar ainda mais o turismo na área, oportunizando geração de emprego e renda no Distrito e fomentando a economia local”.





Estiveram acompanhando a visita, a secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Lara; o vereador Jaime do XV (Podemos); o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, Euzébio Buzinaro Varaldo; a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Maria Aparecida Maia e a procuradora jurídica do município, Nadir Vilela Gaudioso.





PÍER





Com área de em torno de 30 mil m², o Píer Turístico conta com base de fiscalização portuária da Polícia Militar Ambiental (PMA) com cobertura para embarcações; área para estacionamento de veículos, restaurante, sanitários com acessibilidade, centro de apoio ao pescador, duas plataformas flutuantes com 150 m² cada e uma plataforma flutuante para a PMA; além de área de lazer com academia ao ar livre, playground, bancos e pergolados na beirada do rio.





O investimento é na ordem de R$ 3.094.162,58 milhões.









ASSECOM