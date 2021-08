Audiência pública do deputado Marçal Filho debate no dia 13 a nova Coronel Ponciano

deputado estadual Marçal Filho (PSDB)

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) irá realizar no dia 13 de agosto uma audiência pública em Dourados para debater a revitalização da rua Coronel Ponciano. O evento terá a presença do secretário de estado de Infraestrutura Eduardo Riedel e será realizado na Câmara Municipal, às 18h30.





O projeto de engenharia da revitalização foi feito pela prefeitura e entregue ao Governo do Estado. Atualmente está em fase de licitação - contratação de empresa para realizar as obras. "A equipe técnica do governo vai realizar a obra. Com isso, precisamos debater as intervenções que serão feitas na Coronel Ponciano", explica Marçal Filho.





Conforme o projeto, haverá duplicação da Coronel Ponciano no trecho entre a rua Palmeiras até o chamado trevo do DOF, com a BR-163. Já no trecho da via que compreende a rua Palmeiras até a avenida Marcelino Pires, será feita revitalização.





Na audiência, equipe da Secretaria Municipal de Planejamento fará a apresentação do projeto de engenharia. Será uma obra emblemática, com moderna iluminação e ciclovia, para contemplar moradores do Guaicurus e região que se deslocam dos bairros para o centro da cidade.





Já o secretário Eduardo Riedel irá explicar sobre o cronograma da obra e as intervenções que serão realizadas ao longo da via. A expectativa é a de que neste semestre seja realizada a licitação para contratação da empresa para dar início à duplicação.





O deputado Marçal quer envolver a sociedade na discussão da revitalização da Coronel Ponciano antes que as obras comecem. "Como será o Estado que vai investir recursos e executar a obra, precisamos reunir moradores e a classe empresarial para que eles possam conhecer o projeto e sugerir ideias", afirmou o parlamentar. Há anos Marçal vem lutando por melhorias na via. A revitalização foi um dos principais pedidos feitos por ele ao governador Reinaldo Azambuja.





A intervenção ao longo da Coronel Ponciano é considerada de extrema importância devido ao grande tráfego. Nos últimos anos vários loteamentos surgiram na região sul da cidade e a via é a única que liga os novos bairros ao restante da cidade. Vários acidentes, alguns com morte, já foram registrados.

