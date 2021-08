Atendendo ao clamor da população, deputado Zé Teixeira intercede por mais policiamento no Parque dos Poderes

Pedido de Zé Teixeira tem como principal objetivo proporcionar um local adequado e seguro para a população que o frequenta em busca do lazer, entretenimento, confraternização e prática esportiva, além de abrigar as sedes administrativas dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público.

Recentemente ciclistas têm sido vítimas de constantes assaltos e infrações na região do Parque dos Poderes. Um dos principais motivos, segundo eles, é a ausência de mais policiamento na região, o que facilita a ação de criminosos.





Para garantir mais segurança não só aos ciclistas, mas para todos que praticam esportes ou frequentam o Parque dos Poderes, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação, durante sessão plenária realizada nesta quarta-feira (11/08), na Assembleia Legislativa, solicitando ao Governo do Estado que faça na região intensificação do patrulhamento realizado pela Polícia Militar.





Zé Teixeira justifica sua indicação salientando que, atualmente, ciclistas e esportistas permanecem inseguros com o crescimento da violência, incluindo crimes de roubos e infrações, sendo em sua grande maioria acontecendo principalmente no período da noite e início da manhã.





“Grande parte da população campo-grandense utiliza a região do Parque dos Poderes para a realização de atividade física e momentos de lazer, no entanto, estes cidadãos vêm sofrendo diuturnamente com a ação de bandidos e possíveis delitos que possam ser desencadeados em razão da pouca circulação do patrulhamento policial”, afirmou o parlamentar.





O deputado conta que teve conhecimento ao fato por meio de reclamação feita por uma ciclista. “Ela relatou que em virtude da falta de segurança, nos últimos dois meses, os roubos de bicicletas têm aumentado, e mesmo percorrendo em grupos ciclistas e esportistas ainda sofrem com a ação dos bandidos, que saem armados de dentro da mata para cometerem o delito”.





Por este motivo, Zé Teixeira atendeu ao clamor dos ciclistas e pediu ao Governador Reinaldo Azambuja a possibilidade de viabilizar reforço do policiamento preventivo ostensivo em toda a região. “O atendimento levará benefício à grande parte da população que trabalha e utiliza as vias de acesso citadas, bem como àqueles que praticam atividades físicas, garantindo maior tranquilidade e segurança aos pedestres, ciclistas, condutores de veículos, enfim, aos cidadãos em geral que necessitam transitar pelo Parque dos Poderes”, finaliza o democrata.





ASSECOM