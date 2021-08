ALEMS| Quatro matérias previstas para votação na Ordem do Dia desta terça-feira (31)

De autoria da Mesa Diretora da ALEMS (2021-2023) está previsto em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo 48/2021 , que prorroga, até 31 de dezembro de 2021, os efeitos do Decreto Legislativo 629/2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Água Clara, para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. A proposta recebeu parecer favorável por unanimidade da CCJR.