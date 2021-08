ALEMS| Pautadas cinco matérias para apreciação na Ordem do Dia desta terça-feira (17)

De autoria do deputado Capitão Contar (PSL), está prevista a votação em primeira discussão do Projeto de Lei 202/2021 , que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 04 de agosto de 2010, a Festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada no Distrito de Forte Coimbra (MS), a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de julho.