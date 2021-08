Agosto Lilás, a maior campanha de enfrentamento à violência doméstica de MS será lançada nesta terça-feira (3)

A maior campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul, “Agosto Lilás”, será lançada nesta terça-feira (03.08), às 14h, na Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul). O evento será realizado com restrição de público e seguirá todas as medidas de biossegurança impostas pela pandemia da Covid-19, com o uso de máscaras e de álcool nas mãos, medição de temperatura e distanciamento social.





A Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, comemora a realização do evento presencial. “Desde março do ano passado, quando entramos na pandemia, todos os nossos eventos foram cancelados. Muitas das gestoras municipais são novas e não nos encontramos ainda. Será uma oportunidade única para troca de experiências e networking. A violência contra mulheres na pandemia tem nos preocupado muito e precisamos reunir, ouvir, dialogar e construir, coletivamente, estratégias para a prevenção e combate às violações de direitos das mulheres e meninas”, explica.





Nesta edição da campanha, em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), reuniu diversos parceiros governamentais e não-governamentais, para a realização de uma série de ações virtuais e presenciais, que serão divulgadas no evento.





Na ocasião será realizada a entrega dos certificados do Selo Social “Prefeitura Amiga da Mulher” às/aos representantes dos municípios de Caarapó, Caracol, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim e São Gabriel do Oeste, além da pactuação de parcerias com instituições para o enfrentamento a violência contra as mulheres.





Encerrando o evento, Aparecida Gonçalves, especialista em políticas públicas para mulheres e consultora para elaboração do “Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra Mulheres de Mato Grosso do Sul”, abordará os avanços e desafios das políticas de enfrentamento à violência nos 15 anos da Lei Maria da Penha.





Por: Jaqueline Hahn Tente