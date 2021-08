Agência do Detran reabre após todos os servidores testarem negativo para covid

Suspeita de infecções pelo coronavírus entre funcionários fechou unidade do Shopping Campo Grande

Funcionários de unidade que funciona no Shopping Campo Grande testaram negativo ©Detran-MS/Divulgação

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) do Shopping Campo Grande vai funcionar normalmente nesta quinta-feira, dia 5. Segundo o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, a decisão de reabrir a unidade foi tomada depois que todos os servidores e funcionários terceirizados testaram negativo para o novo coronavírus.





A agência fechou as portas nesta quarta por suspeita de surto de covid entre os trabalhadores. De acordo com o órgão, o atendimento foi suspenso de forma temporária para que todos passassem por testes.





Segundo o Detran, os clientes que estavam com agendamento referente à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foram remanejados para atendimento na agência do Pátio Central. As demandas sobre veículos foram encaminhadas para a agência do Coronel Antonino durante esta quarta-feira.





Por Anahi Zurutuza