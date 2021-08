Advogado confirma prisão em flagrante de Jean Michel, suspeito de 3 mortes em Umuarama

O caso





Conforme informações divulgadas pela imprensa local, quando chegou para trabalhar, a empregada encontrou os corpos do casal no chão da cozinha.





Já a filha, Jaqueline estava no andar superior do imóvel, morta dentro de uma banheira. Para a polícia, a cena indica que a jovem tentou se esconder do assassino.





Segundo a polícia do Paraná, ambas as vítimas tinham diversas marcas de facadas. A casa não tinha sinais de arrombamento.





A família morava no estado vizinho, mas era de Mato Grosso do Sul, inclusive, a informação inicial é de que o pai ainda mantinha uma empresa na cidade de Mundo Novo.