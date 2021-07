TRÊS LAGOAS| Festas domiciliares e música ao vivo continuam proibidas no Município, alerta Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária (VISA), por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, informa a população três-lagoense que estão proibidas as festas particulares em residências e músicas ao vivo em razão do cumprimento dos decretos municipais publicados visando a diminuição do Coronavírus por meio da não aglomeração de pessoas.





De acordo com o diretor, Cristovam Bazan, as festas que foram liberadas via decreto são relacionadas a Buffet com CNPJ que, para serem liberadas precisam passar por vistoria e aprovação da VISA.





“As festas domiciliares continuam suspensas já que não tem como passarem por avaliação como as festas de Buffet que precisam cumprir as normas de segurança para serem realizadas”, disse.





Música ao vivo também está proibida no momento, já que seguindo decreto municipal elas só poderão ser realizadas quando o Município estiver enquadrado na bandeira Amarela ou Verde do PROSSEGUIR.





O não cumprimento dos decretos implica em multa e/ou penalidades de segurança municipal com o apoio da Polícia Militar e Civil.





ASSECOM