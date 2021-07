TRÊS LAGOAS| Assistência Social faz Ação especial para proteger população em situação de rua do frio

Periodicamente, as equipes de proteção social da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) prestam atendimento às pessoas em situação de rua de Três Lagoas, ofertando os serviços da Unidade Centro de Referência Especializado em Pessoas em Situação de Rua – CENTRO POP e Acolhimento POP, na tentativa de proporcionar um local onde estes cidadãos possam ter um local temporário para dormir, ter higiene pessoal, fazer refeições e outros.





Debaixo dos 11° registrados na noite de ontem, quarta-feira (28), os servidores dessas equipes percorreram as ruas e pontos de circulação dessas pessoas, numa busca ativa especial em razão do frio intenso.





De acordo com o diretor de proteção especial, Luís Fernando Tondeli Fochi, o objetivo é oferecer pernoite no Acolhimento Pop, com todo o aconchego, protegendo a saúde e vida desse público.





“Nossas buscas são constantes, uma vez, que o Acolhimento POP existe com a missão de abrigar temporariamente pessoas nesta situação, até que possam encontrar uma moradia ou retornar à sua cidade de origem. Especialmente hoje, a intenção é apenas preservá-los do frio, evitando doenças e até óbitos”, explica.





O diretor ressalta que há muita resistência por parte da população de rua, devido ao uso de álcool e drogas, além de não aceitarem as regras. “A grande dificuldade de tirar essas pessoas das ruas é que temos normas claras de entrada, saída e circulação, além do uso de álcool e drogas, que não é permitido. Muitos preferem ficar nas ruas por causa desta liberdade”, completa.





Nesta ação, 09 pessoas aceitaram a ajuda e passaram a noite no Acolhimento Pop, podendo retornar na noite de hoje (29), inclusive. Houve 13 pessoas que não aderiram ao atendimento e permaneceram nas ruas, recebendo cobertores pela SMAS. Vale reforçar que a Campanha do Agasalho 2021 continua e caso alguém encontre uma pessoa em situação de rua neste frio, pode comunicar para o telefone (67) 99212-572.





ASSECOM