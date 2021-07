Temperaturas elevadas e ar seco predominam nesta quarta-feira

A quarta-feira (14) segue com predomínio de sol, temperaturas elevadas e tempo seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de uma massa de ar seco característica dessa época do ano mantém o tempo estável em todas as áreas.





A tendência é que o dia tenha uma grande amplitude térmica, com madrugada fria e temperaturas bastante elevadas durante a tarde. A mínima está estimada em 10°C na região norte e a máxima pode chegar aos 37°C na região pantaneira.





Os níveis de umidade relativa do ar ficam bastante baixos durante a tarde, e segundo o Cemtec podem ficar entre 15-20% nas regiões nordeste e leste, e de 20-30% nas regiões noroeste e oeste do Estado.





Em Campo Grande a quarta-feira terá predomínio de sol, e as temperaturas podem variar entre 17°C a 30°C.





A meteorologia indica que o bloqueio atmosférico que vem impedindo a formação de nuvens de chuva, irá perder força e permitir a entrada de uma frente fria, que vai mudar o tempo em algumas áreas do Brasil, e pode chegar ao extremo sul de Mato Grosso do Sul.





“Na quinta-feira (15) temos a aproximação de uma frente fria, que deverá trazer mudanças no tempo, com probabilidade de chuva para a região sul do estado”, destaca a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes.





Por: Mireli Obando