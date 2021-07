Sorteio Nota MS Premiada foi alterado para esta quinta-feira (1)

Os sorteios da Mega-Sena, programado para ontem, dia 30, excepcionalmente, sofreu alteração na data, portanto, o sorteio será realizado nesta quinta-feira (1).





Em virtude disso, o sorteio da Nota MS Premiada, conforme Decreto Nº 15.341, de 23 de Dezembro de 2019, artigo 14, parágrafo 3º determina que: Na hipótese de não se realizar o concurso da Mega-Sena pela Caixa Econômica Federal, no dia previsto no calendário anual, devem ser utilizadas, para efeito do certame do Programa Nota MS Premiada, as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.





Fique atento, nesta quinta-feira (1) tem sorteio da Nota MS Premiada, e os documentos fiscais emitidos em maio estão concorrendo! Boa Sorte!





Comunicação Sefaz