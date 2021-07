Senadora Soraya Thronicke alinha com prefeito de Dourados destinação de R$ 14,3 milhões em recursos

Em videoconferência, realizada nesta quinta-feira (29/07), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) alinhou com o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), a destinação de R$ 14,3 milhões em indicações de recursos extraorçamentários ao OGU 2021. “Esses recursos vão contemplar a construção de uma Unidade Básica de Saúde, no valor de R$ 1,43 milhão, a reforma de outras quatro UBSs também no valor total de R$ 1,43 milhão, a aquisição de uma ambulância no valor de R$ 249,3 mil, mais R$ 2,85 milhões para o custeio da saúde, outros R$ 5,17 milhões para obras de infraestrutura urbana e R$ 3,17 milhões para investir na Feira Central da cidade”, detalhou.





Acompanhada pelo presidente do PSL de Dourados, Mauro Thronicke, pelo secretário-geral do PSL de Mato Grosso do Sul, Paulo de Mattos, a parlamentar sul-mato-grossense explicou ao prefeito Alan que, com os recursos destinados para obras de infraestrutura urbana, será possível construir praças na cidade. “Nosso modelo de praça inclui quiosques para fomentar o comércio local e, além disso, servirem para que os pais e responsáveis tenham onde ficar quando foram levar os filhos até o local. Para evitar a depredação, a praça também contará com uma sala para a Guarda Municipal”, destacou.





Soraya Thronicke informou ainda que o presidente do PSL de Dourados, Mauro Thronicke, vai percorrer a cidade para definir, em conjunto com a Prefeitura Municipal, os melhores locais para a construção dessas praças e as áreas para investir o restante do recurso destinado à infraestrutura urbana. “Quero aproveitar esse recurso para deixar um legado para a população de Dourados. Estou disposta a trabalhar para o município com obras que possam contribuir com a melhoria de vida dos moradores e a população douradense pode contar comigo nesse sentido”, afirmou.





Mauro Thronicke, que foi candidato a prefeito nas eleições do ano passado, recordou que os R$ 3,17 milhões destinados para investir na sede da Feira Central da cidade foi uma promessa de campanha em 2020. “Apesar de não ter sido eleito prefeito de Dourados, fiz questão de solicitar à senadora essa emenda para atender os feirantes, que me pediram essa obra durante a campanha. Agora, vou percorrer os bairros da cidade para escolher onde serão construídas essas praças”, ressaltou.





Já o prefeito de Dourados, Alan Guedes, se colocou à disposição da senadora e do presidente municipal do PSL para encontrar os melhores locais para as obras de infraestrutura. “Com relação à construção de uma nova UBS, a melhor área é no Bairro Campina Verde, que compreende uma região com mais de 10 mil habitantes e que estão descobertos de unidades de saúde. Lá nós já temos o terreno ideal e poderemos entrar com uma contrapartida para a construção da UBS”, assegurou.





