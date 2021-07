Semana de sol, calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul

O início da semana será marcado pelo tempo firme em boa parte do Brasil. Um sistema de alta pressão atmosférica vai continuar impedindo nuvens carregadas e a semana terá como destaques o predomínio de sol, baixa umidade do ar e grande amplitude térmica com manhãs frias e tardes quentes em Mato Grosso do Sul.





Para esta segunda-feira (05) a previsão é de sol entre poucas nuvens em praticamente todo Estado, e não há possibilidade de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar podem atingir estado de alerta à saúde durante a tarde, com níveis entre 30% e 20%. O tempo seco requer muita atenção com a saúde e também com os possíveis focos de queimadas.





A madrugada pode registrar temperatura mínima de 10°C na região sudoeste e máxima de 34°C na região pantaneira.





Em Campo Grande o sol brilha forte entre poucas nuvens e as temperaturas podem variar entre 15°C a 27°C, e umidade do ar em 20% à tarde.





Não guarde os casacos





Para quem gosta de frio a boa notícia é que a meteorologia já indica a chegada de uma nova frente fria para o dia 14 de julho, que deve vir acompanhada de nova massa de ar polar que avança pelo sul do Brasil no dia 15 promovendo aumento de nuvens, chuva fraca e isolada, e ventos fortes.





Segundo o meteorologista Natalio Abrahão, no frio que deve durar até o dia 20 de julho, as temperaturas podem ficar entre 10°C a 0°C com previsão de novos eventos de geada que podem ocorrer entre Campo Grande e Sete Quedas.





Por: Mireli Obando