Santa Rita e Bela Vista são contempladas com diversas obras do Governo do Estado

Entre as principais obras estão uma unidade dos Bombeiros, rede de esgoto, UBS, reforma de escola e também pavimentação.





A agenda teve início em Santa Rita do Pardo, onde o governador Reinaldo Azambuja entregou o prédio do Corpo de Bombeiros Militar, rede coletora, ligações domiciliares e autorizou a licitação da implantação e pavimentação do anel viário.





Ao todo, R$ 1,8 milhão foi investido na ativação da sede dos Bombeiros no município. O recurso é oriundo de verba indenizatória da Cesp. A Prefeitura aplicou recursos no terreno, na edificação do prédio, e na aquisição de uma viatura ABTF e uma viatura UR.





Já o Governo do Estado garantiu o efetivo de 17 bombeiros militares e o custeio da 2ª Seção de Bombeiros de Santa Rita do Pardo (2ª SB), subordinada ao 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Bataguassu (17ºSGBM).





De Santa Rita, o governador segue para Bela Vista, onde entrega 102 casas no Jardim Serradinho e a Unidade Básica de Saúde no bairro Erva Mate, além da reforma com execução de acessibilidade da Escola Estadual Joaquim Murtinho.





Por: Katiuscia Fernandes