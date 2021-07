Prosseguir libera todas as atividades em MS, com restrições

Secretários anunciaram novas bandeiras com medidas de volta às aulas e retomada econômica no estado. As atividades não essenciais terão restrições de acordo com o grau de risco de cada município, mas foram autorizadas.

Secretários anunciam novas medidas do programa Prosseguir em MS — Foto: Governo do Estado/Reprodução

Novas orientações do programa Prosseguir foram divulgadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (27), pelo secretário de Infraestrutura do Governo do Estado e presidente do Comitê Gestor do Prosseguir, Eduardo Riedel.





Segundo as novas regras, todas as atividades foram liberadas, mesmo as não essenciais de alto risco, mas com restrições de acordo com a bandeira e o risco para Covid-19 de cada município.





De acordo com Riedel, a intenção é que as atividades econômicas sejam retomadas com cada vez mais força, com as lotação permitida conforme a o grau de risco para a doença na cidade.





Serão restritos, com base nas classificações, bares, parques de diversão, estabelecimentos de jogos de boliche, sinuca, jogos eletrônicos ou similares, cinemas, feiras, congressos, exposições, museus e atrações turísticas, circos, rodeios, "atividades de sonorização e iluminação, teatros, discotecas, e também saunas e festas.





Municípios de bandeira verde poderão liberar com 100% da capacidade. As cidades de grau tolerável, amarelo, poderão ter 90% da capacidade, enquanto grau médio, da cor laranja, podem ter até 70%, as de bandeira vermelha até 50%, enquanto as de grau extremo, bandeira cinza, terão apenas 30%.





Volta às aulas





As orientações do Prosseguir também servirão para determinar a quantidade de alunos na volta às aulas presenciais, de forma híbrida, da rede estadual de ensino, programada para o dia 2 de agosto. Confira abaixo as orientações:





Novo mapa





No pronunciamento desta terça-feira, os secretários de Infraestrutura e Educação também anunciaram o novo bandeiramento do programa Prosseguir. Nele, 38 municípios foram classificados na bandeira vermelha, 31 na laranja, e 10 na amarela. Nenhum município ficou na bandeira cinza ou verde que configura grau extremo ou baixo.





As novas definições do programa levam em conta a análise de indicadores da semana epidemiológica 29, referente ao período de 18 a 24 de julho, e são válidas para o período de 29 de julho a 11 de agosto. Confira as bandeiras de cada município:

Segundo o Governo do Estado, no comparativo com os dados do último Prosseguir, 18 regrediram de bandeira, 15 progrediram, e 46 permaneceram com o mesmo bandeiramento.





Covid-19 em Mato Grosso do Sul





De acordo com o boletim epidemiológico desta terça, o estado apresenta, desde o início da pandemia, 353.161 casos de Covid-19, com 8.870 óbitos. Nas últimas 24 h, 581 novos casos foram confirmados e 18 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.





Segundo a plataforma "Vacinômetro", o estado ainda imunizou completamente 31,57% da população, com 2.229.415.000 de doses aplicadas entre primeira e segunda dose, além de dose única. Mato Grosso do Sul segue como o estado com maior parcela da população com o esquema vacinal completo no Brasil.





Por G1MS