©Aurélio Marques

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, participou da posse do novo Superintendente Regional da Polícia Federal, delegado Chang Fan. Cumprindo com as restrições e medidas de biossegurança em razão da pandemia pela Covid-19, a solenidade restrita para poucos convidados foi realizada no auditório da Receita Federal, na manhã desta sexta-feira, 16 de julho.





A mesa da cerimônia foi composta pelo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiurino; pelo secretário de justiça e segurança pública do MS, Antônio Carlos Videira; pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Eduardo Contar, procurador-chefe do Ministério Público Federal em MS, Silvio Pettengil Neto, e demais autoridades do Comando da Polícia do MS.





O presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, destacou que a presença da Corte de Contas na solenidade demonstra a importância da interação entre os Poderes. Presidente do Tribunal de Contas prestigia posse de Superintendente da PF

©Aurélio Marques











Por: Olga Mongenot