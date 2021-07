Preparem os casacos: frente fria muda o tempo a partir desta terça-feira em MS

Nos últimos dias tem circulado a notícia de uma nova onda de frio que promete ser a mais intensa de 2021 com temperaturas negativas, geadas e até neve para as áreas de maior atitude no Sul do Brasil.





Em Mato Grosso do Sul as mudanças começam a partir desta terça-feira (27) com a frente fria que traz chuva fraca com chance de trovoadas isoladas na região sul do Estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





Essa frente fria antecede o avanço de uma massa de ar frio de origem polar que irá derrubar as temperaturas e fazer gear no Estado nos próximos dias, configurando a terceira onda de frio do ano.





A terça-feira começa com temperaturas agradáveis em Mato Grosso do Sul, mas até o final da manhã o cenário começa a mudar a partir da região sudoeste com o declínio nas temperaturas. Mais para o final do dia o ar frio avança para as demais áreas do Estado.





Em Ponta Porã, por exemplo, o dia começa com 18°C, mas antes mesmo das 14h pode cair para 14°C. Já Dourados vai de 22°C para 18°C no mesmo período.





Na capital do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas variam entre 12°C a 28°C.





Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, os dias mais frios em Mato Grosso do Sul serão entre quarta (28) e sexta-feira (30), e a região sul deverá ser a mais gelada.





“Existe a probabilidade para geadas principalmente na região sudoeste, sul da região pantaneira e sul da região leste. As mínimas podem chegar entre 2°C e 5°C na região sudoeste, 6°C e 10°C no sul da região pantaneira, 5°C e 11 na região leste, e na capital 6°C e 12°C”, enfatiza.





Conforme prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há chance de temperaturas negativas para região de Rio Brilhante.





O instituto também emitiu aviso de declínio acentuado de temperaturas a partir das 14h desta terça-feira. O declínio maior que 5°C oferece riscos a saúde.





Por: Mireli Obando