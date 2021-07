PONTA PORÃ| Município comemora aniversário de 109 anos com atrações musicais em live

Shows serão transmitidos das 13h às 17h

A cidade de Ponta Porã, a 343 km de Campo Grande, comemora 109 anos da emancipação política neste domingo (18). Conhecida como a ‘princesinha dos ervais’, a cidade celebra o aniversário com atrações musicais com transmissão ao vivo.





A live ‘Ponta Porã 109 Anos de História, Integração, Cultura e Desenvolvimento’ contará com programação para enaltecer a diversidade cultural do município. O diretor de cultura da Funcespp (Fundação de Cultura e Esportes de Ponta Porã), Eder Rubens, explica que apesar da população vacinada, ainda é período de pandemia, por isso as apresentações serão transmitidas em live.





“Não poderíamos deixar de comemorar junto com a população esta data tão importante, a live seguirá o protocolo de biossegurança exigido pelo Comitê Municipal de Combate a COVID-19. Pensamos um evento com o formato que possa contemplar a nossa rica diversidade cultural, que será representada pela dança, música, cultura popular, história, artes plásticas, artesanato e costumes”, afirma.





Neste domingo (18), a live terá apresentações musicais das 13 horas às 17 horas. A live conta com a presença de Juzz Band, Juliana Monteiro e Jonatas Martins e convidados.





Por: Mylena Rocha